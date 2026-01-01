 Skip to main content

Best ice cream in North Wilkesboro, NC.

Delicious Ice Cream Treats

Featured

View menu
Indulge in Our Ice Cream

Indulge in Our Ice Cream

Our ice cream is crafted with the finest ingredients, offering a rich and creamy experience that delights every palate. From classic vanilla to adventurous flavors like salted caramel and mint chocolate chip, there's something for everyone. Enjoy a scoop in a cone or a sundae topped with your favorite sauces and sprinkles. Treat yourself to a moment of pure bliss with our homemade ice cream.
Convenient Delivery and Pickup

Convenient Delivery and Pickup

We make it easy for you to enjoy our ice cream from the comfort of your home. Choose our quick delivery service or opt for convenient pickup to grab your favorite flavors on the go. Whether you're planning a family gathering or a cozy night in, our ice cream is just a few clicks away. Satisfy your cravings today with our hassle-free options.

Our location

Map showing the location of Brushy Mountain Smokehouse and Creamery on 201 Wilkesboro Blvd in North Wilkesboro
Brushy Mountain Smokehouse and Creamery

North Wilkesboro, NC

Loading today's hours...
Order online
Order with App Order online