Best ice cream in North Wilkesboro, NC.

Loading today's hours...
- Sunday Closed
- Monday Closed
- Tuesday Closed
- Wednesday 11:00 AM - 09:00 PM
- Thursday 11:00 AM - 09:00 PM
- Friday 11:00 AM - 09:00 PM
- Saturday 11:00 AM - 09:00 PM
Loading today's hours...
Ice Cream Pie
Ice Cream Quarts
Chicken Tender Sandwich
Chicken Salad Sandwich
8 Wings
Ice Cream Pan
Fruit Cobbler W/ Ice Cream
Hamburger Steak
Half Pound Brisket
Fried Apple Pie W/ Ice Cream
Pound Brisket
Pot Roast Dinner
Bucket Of Ice Cream
Fried Apple Pie With Ice Cream
Ice Cream Float
Fruit Cobbler With Ice Cream