Best pork in North Wilkesboro, NC.

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- Sunday Closed
- Monday Closed
- Tuesday Closed
- Wednesday 11:00 AM - 09:00 PM
- Thursday 11:00 AM - 09:00 PM
- Friday 11:00 AM - 09:00 PM
- Saturday 11:00 AM - 09:00 PM
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Half Pound Brisket
Pound Sliced Pork
8 Wings
Sliced Pork Tenderloin Sandwich
Chicken Salad Sandwich
Pork Chop
Hamburger Steak
Pulled Pork Barbeque Sandwich
Chicken Tender Sandwich
Sliced Pork BBQ Dinner
Pot Roast Dinner
Pound Brisket
Half Pound Sliced Pork
Pork Chop Sandwich
Large BBQ Platter
BBQ Dinner
Regular BBQ Platter