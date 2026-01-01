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Best pork in North Wilkesboro, NC.

Savor Our Delicious Pork

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Pork Perfection Awaits You

Pork Perfection Awaits You

Our pork dishes are crafted with care, featuring tender, smoky flavors that will leave you craving more. Each bite of our slow-cooked pork is infused with a blend of spices and sauces that enhance its natural richness. Whether you prefer it pulled, grilled, or barbecued, our pork is a standout choice that pairs perfectly with our homemade sides and desserts.
Convenient Delivery and Pickup

Convenient Delivery and Pickup

Enjoy the best pork in North Wilkesboro from the comfort of your home with our easy delivery and pickup options. Simply place your order online or by phone, and we’ll have your meal ready for you to pick up or delivered hot and fresh. Satisfy your cravings without the hassle, and indulge in our delicious offerings whenever you want.

Our location

Map showing the location of Brushy Mountain Smokehouse and Creamery on 201 Wilkesboro Blvd in North Wilkesboro
Brushy Mountain Smokehouse and Creamery

North Wilkesboro, NC

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